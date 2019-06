Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Montag (24. Juni) entwendete eine bislang unbekannte weibliche Person, gegen 16.40 Uhr, aus einem Geschäft an der Rheinstraße eine Schlagbohrmaschine. Sie verließ mit ihrer Beute das Ladenlokal und fuhr in Begleitung eines Mannes mit dem Fahrrad davon. Die Frau war etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte glatte, schulterlange, dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur. Sie trug ein Spaghettiträger-Top und eine blaue Hose. Eine Jacke mit Camouflage-Muster hatte sie sich um die Hüfte gebunden. Ihr Begleiter war sehr dünn und trug dunkle Kleidung. Sein T-Shirt war auf dem Rücken großflächig bedruckt. Beide Personen waren mit Fahrrädern unterwegs. Wer hat die Beiden gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

