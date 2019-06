Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergärten

Erkelenz-Katzem/-Lövenich (ots)

Ein Kindergarten an der Straße Rainer-Langen-Weg in Katzem war zwischen dem 21. Juni (Freitag), 15 Uhr und dem 24. Juni (Montag), 7.15 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese brachen ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend öffneten sie mehrere Schränke und Türen und durchsuchten diese. Sie stahlen eine Spardose mit Bargeld sowie ein Laptop.

Zwischen dem 21. Juni (Freitag), 15 Uhr und dem 24. Juni (Montag), 7 Uhr, drangen Einbrecher auch gewaltsam durch mehrere Türen in das Innere eines Kindergartens an der Straße Kirchplatz in Lövenich ein. Sie suchten offenbar in allen Räumen nach Wertgegenständen und hebelten weitere Türen im Gebäude auf. Mit Bargeld und einem Laptop flüchteten sie unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell