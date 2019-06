Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw aufgebrochen

Jacke entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Rathausplatz, entwendeten Unbekannte am 21. Juni (Freitag), zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr, eine Jacke. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter eine Tür des Fahrzeugs auf.

