Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsdelikt mit Unfall gesucht

Erkelenz-Gerderath (ots)

Bereits am Montag, 15. April, ereignete sich auf der Lauerstraße ein Verkehrsdelikt, welches in einem Unfall und nachfolgender Körperverletzung sowie Bedrohung mündete. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Wassenberg fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Mofa Piaggio auf der Lauerstraße aus Richtung Vossemer Straße kommend in Richtung Myhl. Der Fahrer eines Pkw Audi A 6 fuhr hinter ihm und konnte aufgrund einer Schikane auf der Fahrbahn nicht überholen. Er fuhr dicht auf und hupte mehrfach. Der Mofa Fahrer drehte sich daraufhin leicht zu ihm um und gestikulierte mit einem Arm. Der Audi Fahrer fuhr anschließend sehr nah an ihm vorbei und touchierte dabei mit dem Außenspiegel den Ellenbogen des Jugendlichen. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der unbekannte Pkw Fahrer in Richtung Myhl davon. Der Jugendliche stand auf und folgte ihm mit seinem Mofa über die Kreisstraße 20 in Richtung Wassenberg. Als der Pkw Fahrer dies bemerkte, bremste er mehrfach stark ab, so dass der Mofa Fahrer ebenfalls bremsen musste und fuhr in Schrittgeschwindigkeit vor ihm her. An der Kreuzung zur Landstraße 117 hielt der Audi Fahrer bei Rotlicht an. Der Jugendliche stellte sein Mofa vor dem Pkw ab und ging zum Pkw, um den Autofahrer auf den Unfall und sein Verhalten anzusprechen. Daraufhin wurde er von dem Fahrer beleidigt und bedroht. Dieser stieg aus seinem Pkw, schubste den Mofa Fahrer und schlug ihm mit der Hand gegen das Kinn. Daraufhin fuhr der Jugendliche davon und verständigte die Polizei über den Vorfall. Zur Klärung des Geschehens werden nachträglich weitere Zeugen des Unfalls sowie der Verkehrsgefährdungen und der Körperverletzung gesucht. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell