POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 26.08.2019 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach/Lohrbach: Traktor überrollt Radfahrer Am Montagabend gegen 17.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer bei Polizei und Rettungsdiensten einen schweren Verkehrsunfall auf der Kurfürstenstraße in Richtung Schiedstraße. Offenbar wollte ein 71-jähriger Traktorfahrer von der Kurfürstenstraße kommend, nach links in die Schiedstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrer und erfasste ihn zunächst mit der am Traktor angebrachten Schaufel. Der Radfahrer wurde noch kurz mitgeschleift und danach vom Traktor zwei Mal überrollt. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum überführt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von 2000 Euro. An der Unfallstelle waren zwei Streifen des Polizeireviers Mosbach und eine Streife der Verkehrspolizei aus Weinsberg im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungs- und einem Notarztwagen an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

