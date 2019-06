Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Busfahrerin nach Kollision mit einer Radfahrerin

Minden (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Bus erlitt eine 17-jährige Radfahrerin am Montag an der Kreuzung Lübbecker Straße/Mindener Straße leichte Verletzungen. Da die Busfahrerin anschließend weiter fuhr, wird die Frau gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Minden zu melden.

Die Jugendliche berichtete den Beamten, dass sie gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Lübbecker Straße (B 65) in Richtung Innenstadt gefahren sei. Als sie an der Furt die Mindener Straße bei Grünlicht querte, kam es zu dem Unfall mit dem von der Lübbecker Straße nach rechts in die Mindener Straße abbiegenden Bus. Die 17-Jährige gab weiter an, dass es sich vermutlich nicht um einen Linienbus handelte und das Fahrzeug weiß lackiert war. Ob die Fahrerin den Anprall bemerkte, ist laut Polizei noch unklar.

Neben der Fahrerin suchen die Beamten auch Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

