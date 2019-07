Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alte Autobatterien gestohlen

Borken (ots)

Auf ausgediente Autobatterien hatten es Unbekannte am Wochenende in Borken abgesehen: Die Täter hatten ein Vorhängeschloss aufgebrochen und sich so Zugang zum Gelände eines Entsorgungsunternehmens an der Straße Horst verschafft. Um mit einem Auto auf das Grundstück fahren zu können, schnitten die Einbrecher ein Element des Zaunes heraus. Von einem Lagerplatz entwendeten die Unbekannten circa 100 Fahrzeugaltbatterien. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

