Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vandalismus am Wochenende ++ Vier in einer Reihe - Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Vandalismus am Wochenende

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes Baustoffe von einer Baustelle an der Bergstraße gestohlen. Sie nahmen eine Rolle Maschendraht und sechzehn Quadratmeter Pflastersteine mit. Außerdem beschädigten sie die Haustür des Abrisshauses. Es waren möglicherweise die gleichen Täter, die für Sachbeschädigungen an der Oste-Hamme-Schule am Brilliter Weg in Frage kommen. Dort wurden am Wochenende Fensterscheiben eingeworfen und vier Feuerlöscher im Gebäude entleert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/393.

Vier in einer Reihe - Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Karlshöfen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 122 sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin hatte gegen 7.30 Uhr an der Einmündung zur Lindenstraße vor dem Abbiegen verkehrsbedingt halten müssen. Hinter ihrem Ford musste ein 47-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Gnarrenburg, mit seinem BMW stoppen. Als Nächster reihte sich ein 47-jähriger Bremervörde mit seinem BMW ein. Ein 48-jähriger Gnarrenburger fuhr mit seinem Ford auf das letzte Fahrzeug der Schlange auf und schob alle Autos zusammen. Die Fahrerin im Ford und der Mann im BMW zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund fünfzehntausend Euro aus.

