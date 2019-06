Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Biker und Bikerin bei Unfall verletzt ++ Einbruch in Kirchenbüro ++ E-Bike aus Keller geklaut ++

Rotenburg (ots)

Biker und Bikerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Am Samstagvormittag sind zwei Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung Bremervörde verletzt worden. Im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 126/Moorweg wollte ein 52-jähriger Biker aus dem Landkreis Osterholz gegen 11.30 Uhr mit seiner Suzuki nach links abbiegen. Eine 62-jährige Motorradfahrerin aus Bremen, die hinter dem Vordermann fuhr, erkannte sein Vorhaben vermutlich zu spät. Sie fuhr mit ihrer Honda auf die Suzuki auf. Beide Beteiligten kamen zu Fall. Die Unfallverursacherin zog sich schwere, der Biker leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwas mehr als eintausend Euro an.

Einbruch in Kirchenbüro

Selsingen. In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in das Kirchenbüro an der Hauptstraße eingedrungen. Die Täter bohrten ein Loch in den Fensterrahmen und konnten es dadurch öffnen. Im Büro fanden sie eine Geldkassette, bohrten auch sie auf und nahmen Bargeld heraus.

E-Bike aus Keller geklaut

Zeven. Aus dem Keller eines Mehrparteienhaus am Ahornweg ist in der Nacht zum Samstag eine E-Bike gestohlen worden. Das orange-schwarz-weiße Elektrofahrrad der Marke Rex stand mit einem Schloss gesichert in einem Kellerraum. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/93060.

