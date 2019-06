POL-ROW: ++ Alles gut am Eichenring - Polizei zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Scheeßel/Eichenring. "Bislang läuft alles wie geschmiert", zieht der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp, ein kleines Zwischenfazit nach drei Tagen Hurricane-Festival am Scheeßeler Eichenring. Aus polizeilicher Sicht rollte der Veranstaltungsverkehr am Donnerstag und Freitag nahezu problemlos.

Auch in diesem Jahr hatten die Ordnungshüter wieder Kontrollen auf den Anreiserouten angekündigt. In Sottrum, Sittensen und Hetzwege zog die Polizei stichprobenweise Autofahrer aus dem Verkehr. Dass die Beamten dabei nicht selten den richtigen Riecher hatten, zeigt sich an bislang 36 Blutproben, die Autofahrer nach dem Verdacht von Drogenkonsum am Steuer abgeben mussten. "Wir wollen, dass die Menschen heil nach Scheeßel kommen und dabei auch andere nicht gefährden", verdeutlicht van der Werp das Ziel der polizeilichen Maßnahmen.

Am Freitagnachmittag bekam die Festivalpolizei am Eichenring Besuch von Lüneburgs Polizeipräsident, Thomas Ring. Als Chef von über zweitausend Polizeibeamtinnen und -beamten informierte er sich vor Ort über den Verlauf des größten Einsatzes in seiner Polizeidirektion Lüneburg. Ring traf sich unter anderem mit dem Einsatzleiter, Polizeidirektor Torsten Oestmann und dem Veranstaltungsleiter von FKP-Scorpio, Jasper Barendregt in der Polizeieinsatzleitung am Eichenring und holte sich Informationen aus erster Hand. Zufrieden mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trat er am Abend den Heimweg nach Lüneburg an.

