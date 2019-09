Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schutzhütte

Uslar (ots)

USLAR/SOHLINGEN (stüw.) Im Zeitraum von Freitag, 30.08.2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 02.09.2019, 06.30 Uhr, kam es oberhalb von Sohlingen am "Dicken Stein" zu einem Einbruch in eine Schutzhütte. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Schutzhütte, indem sie ein an der Eingangstür angebrachtes Vorhängeschloss zerstörten. Ein weiteres Schlosss in der Schutzhütte wurde ebenfalls zerstört. Aus der Schutzhütte wurden mehrere Kartons Markierungsspray für die Forstwirtschaft und mehrere forstwirtschaftliche Werkzeuge entwendet. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

