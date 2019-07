Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Hund aus Wohnmobil befreit

Rust (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Rust wurden am Montag kurz nach 15 Uhr zu einem abgestellten Wohnmobil gerufen. Trotz der bestehenden Hitze hatte der Besitzer seinen Hund im Wohnmobil zurückgelassen. Da der Vierbeiner schon völlig apathisch im mutmaßlich überhitzten Wohnmobil lag, wurde von den Polizisten die Scheibe eingeschlagen und der Hund zur weiteren Versorgung den bereits verständigten Mitarbeitern des Tierheims Lahr übergeben. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bei den derzeit hohen Temperaturen binnen kürzester Zeit in geschlossenen Fahrzeugen zu großer Hitze kommen kann, die eine Gefahr für Mensch und Tier darstellt. Die Beamten des Polizeipostens haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell