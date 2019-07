Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt-Legelshurst - Verletzung durch Hund

Willstätt-Legelshurst (ots)

Eine junge Frau wurde am Samstagnachmittag (20. Juli 2019) am Legelshurster Baggersee von einen Hund angefallen und an der Hand verletzt. Bei der Anzeigenerstattung am Montag schilderte die Frau, dass der Hirtenhund gegen 16:10 Uhr unangeleint auf sie zugesprungen sei und sie in die Hand gebissen hätte. Nur durch das Eingreifen des ihr bekannten Hundebesitzers hätte ein weiterer Angriff verhindert werden können. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls aufgenommen.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell