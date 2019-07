Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rind entlaufen

Bühl (ots)

Am Dienstagmorgen ist aus einem Schlachthof in Bühl ein Rind ausgebüxt. Ab etwa 9:30 Uhr sorgte der Vierbeiner neben einer Beeinträchtigung des Verkehrs auf der B3 sowie dem Zugverkehr auch für eine zeitweise Sperrung einer Gleise. Der Verkehr auf der Bundesstraße musste durch die Polizei geregelt werden, welche mit mehreren Streifen im Einsatz war. Mittels Polizeihubschrauber wurde das Tier aus der Luft beobachtet, welches sich knapp eine Stunde in einem Maisfeld aufhielt. Gegen 11:40 Uhr verließ das Rind, unter Beobachtung des darüber fliegenden Helikopters, das Feld in Richtung eines Feldweges wo es von einem Fachmann erschossen wurde. Während dem zweistündigen Einsatz ist keine Person zu Schaden gekommen.

