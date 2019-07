Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Fenstersturz

Friesenheim (ots)

Die Neugier eines einjährigen Jungen hatte am Dienstagmorgen tragische Folgen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wachte das Kleinkind nach einem Schläfchen kurz nach 11 Uhr auf und kletterte über das Bett aus dem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss. Dabei verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte in der Straße 'Am Bahnhof' zirka vier Meter nach unten. Nach den ersten Rettungsmaßnahmen wurde das Kleinkind mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

