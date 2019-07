Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Balzhofen - Einfamilienhaus in Brand geraten

Bühl, Balzhofen (ots)

Eine brennende Kerze dürfte bisherigen Feststellungen zufolge am Dienstagmittag für einen Feuerausbruch in einem Einfamilienhaus in der Riedstraße verantwortlich gewesen sein. Die Hauseigentümerin wurde kurz vor 13:30 Uhr durch die Akustik eines Rauchmelders aufgeschreckt und konnte sich selbständig ins Freie retten. Sie trug hierbei leichte Brandverletzungen davon. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühl mit Unterstützung örtlicher Abteilungen waren schnell zur Stelle und hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Löscheinsatz dauert derzeit noch an, wobei der Bereich um den Brandort gesperrt ist. Eine innerörtliche Umleitung ist eingerichtet. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Wie die Bewohnerin untergebracht wird, muss noch geklärt werden. Über die Höhe des Brandschadens kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell