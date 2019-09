Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf dem Burggelände in Salzderhelden

Einbeck (ots)

Salzderhelden (pap) In der Nacht von Freitag, 30.08.2019 zu Samstag, 31.08.2019, haben bisher unbekannte Täter auf dem Gelände der Heldenburg in Salzderhelden randaliert. Zunächst wurde die Polizei am Samstag morgen darüber informiert, dass in der Nacht leere Glasgetränkeflaschen von der Burg in die Tiefe geschmissen wurden, die dann auf der Heldenberger Straße bzw in einem Garten landeten. Später wurde dann von einem Verantwortlichen festgestellt, dass die Tür zur Herrentoilette mit einem großen Stein beschädigt wurde, indem die Täter den Stein offensichtlich mit Wucht gegen die Tür geschmissen haben. Außerdem konnten Rußspuren festgestellt werden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass versucht wurde, die Tür anzuzünden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer sich in den Abend- bzw Nachtstunden am Freitag auf dem Burggelände aufgehalten hat, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

