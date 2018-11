POL-PDNW: Herxheim am Berg: Unfall mit Lkw

Herxheim am Berg (ots) - Am 27.11.2018 ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Hauptstraße in Herxheim am Berg im Bereich einer Kurve ein Verkehrsunfall. Ein 31jähriger Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger aus Weißrussland befuhr die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Freinsheim. Ein 54jähriger Fahrer eines Pkw der Marke Dacia kam dem Lkw entgegen. In Höhe des Anwesens Nr. 25 befindet sich eine scharfe Kurve, die der Dacia-Fahrer gerade durchfahren hatte. Der Lkw kam ihm entgegen. Aufgrund der geringen Straßenbereite blieb der Dacia-Fahrer kurz hinter der Kurve stehen, um den Lkw vorbeifahren zu lassen. Beim Vorbeifahren streifte der Lkw mit dem Auflieger den Dacia hinten links. Dadurch entstand am Lkw-Auflieger ein Schaden von ca. 500 Euro, am Dacia am Kotflügel hinten in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

