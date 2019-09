Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Schulrucksack in Straßenbahn geraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (5. September, gegen 07:45 Uhr) einem 12-Jährigen beim Aussteigen aus der Straßenbahn (Linie 903 Fahrtrichtung Norden) an der Haltestelle Walther-Rathenau-Straße den Schulrucksack entrissen. Anschließend rannte das Duo mit der Beute weg. In dem dunkelblauen Rucksack von Puma befand sich neben Schulunterlagen auch das Schoko-Ticket der DVG. Die beiden Räuber sollen etwa 12 bis 14 Jahre alt sein und trugen dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell