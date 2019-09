Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Duisburg (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (5. September) gegen 21 Uhr zwei Motorroller auf dem Willy-Brandt-Ring anhalten wollte, gaben die Fahrer Gas. Trotz eindeutiger Anhaltesignale beschleunigten beide ihre Fahrzeuge auf über 70 km/h und fuhren an der Alsumer Straße vorbei in Richtung Weseler Straße. Weil sich dort an einer Ampel ein Rückstau bildete, versuchten beide Flüchtigen die Autos rechts zu überholen. Während einem Fahrer die Flucht gelang, kam ein zweiter (34) ins Straucheln und stürzte. Noch bevor er wieder auf seine Yamaha aufsteigen konnte, hielt ein Beamter ihn fest und brachte ihn zu Boden. Den Polizisten war schnell klar, warum der Weseler sich nicht kontrollieren lassen wollte: Er pustete mehr als 1,8 Promille und hatte Marihuana geraucht. Den Ordnungshütern outete sich der führerscheinlose 34-Jährige als Wiederholungstäter, da er bereits fünf Wochen zuvor mit seinem frisierten Roller erfolglos versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Polizisten brachten den Crashpiloten zur Wache, wo ein Arzt ihm zwei Blutproben entnahm. Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Gepäck, konnte er gehen. Seinen Motorroller stellten die Beamten sicher. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell