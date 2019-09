Polizei Duisburg

POL-DU: Köln: Tankmotorschiff stößt gegen Fähre

Duisburg (ots)

In den frühen Morgenstunden (5. September, 05:30 Uhr) ist ein unbeladenes Tankmotorschiff bei der Fahrt zu Berg gegen eine linksrheinisch stillliegende Fähre in Höhe der Ortslagen Weiß und Zündorf gestoßen. Dadurch wurden die Fahrrad-und Personenfähre sowie die Steigeranlage beschädigt. Niemand verletzte sich. Wieso das Schiff gegen die Fähre geprallt ist, ermittelt jetzt das Zentrale Kriminalitätskommissariat der Wasserschutzpolizei in Duisburg. (jg)

