Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tür zu Kiosk eingeschlagen

Gronau (ots)

Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruchsversuch in Gronau: Sie hatten die Eingangstür eines Kioskes an der Brändströmstraße mit einem Absperrpoller eingeschlagen, um hineinzukommen. Das gelang ihnen aber nicht. Den Poller warfen die Täter daraufhin in die Dinkel. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

