Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Diebe ließen Fahrradanhänger zurück

Bocholt-Hemden (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, durchtrennten noch unbekannte Diebe Drahtzäune eines landwirtschaftlichen Geländes am Kreuzkapellenweg und legten geringwertiges Diebesgut (Kabel, Altmetall) zum Abtransport bereit. Vermutlich fühlten sich die Täter gestört und flüchteten. Sie ließen das bereitgelegte Diebesgut und zwei Fahrradanhänger zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

