Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kind mit Rad gegen Auto

Borken (ots)

Eine junge Radfahrerin ist am Montag in Borken auf einen Pkw geprallt. Eine 31-Jährige befuhr gegen 10.00 Uhr die Weseler Landstraße in Richtung Westenborken. Als die Borkenerin nach links auf ein Grundstück abbog, sei ein Kind mit seinem Fahrrad im hinteren Bereich auf ihren Wagen aufgefahren. Nach Angaben der Fahrerin war das Mädchen circa zehn bis zwölf Jahre alt, circa 1,40 Meter groß und hatte lange blonde Haare und eine Zahnlücke; sie trug keinen Helm. Das Kind habe sich entfernt, als die Frau den Schaden an ihrem Wagen begutachtete. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. Die Polizei bittet die Eltern des Mädchens, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

