POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte stehlen Tabakwaren und verletzten Mitarbeiter

Hannover (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 08.06.2019, aus einem Verbrauchermarkt an der Bardowicker Straße in Linden-Mitte Zigaretten gestohlen. Bei ihrer anschließenden Flucht hat einer der Täter zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die drei Männer gegen 17:00 Uhr in den Verbrauchermarkt gegangen. Ein Zeuge beobachtete, wie einer von ihnen die an der Kasse befindlichen Tabakwaren auf das Fließband legte und dann die Sicht darauf versperrte. Das nutzte der Mann hinter ihm, um die Zigaretten an sich zu nehmen. Der dritte Täter verdeckte dabei mit seinem Körper die Sicht auf ihn aus Richtung des Geschäftes.

Mitarbeiter sprachen die drei Männer schließlich beim Passieren der Kasse an, worauf der Mann, der die Ware eingesteckt hatte, einen Teil der Zigaretten von sich warf und losrannte. Am Ausgang wurde er jedoch von zwei Mitarbeitern des Marktes (35 und 54 Jahre alt) festgehalten. Der Unbekannte wehrte sich und verletzte beide leicht. Dann riss er sich los und verschwand. Das Gerangel nutzten seine beiden Komplizen, um ebenfalls zu entkommen. Mutmaßlich liefen die Täter Richtung Davenstedter Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Zeugen beschreiben die Männer wie folgt: Täter 1 ist etwa 25 Jahre alt und schlank. Er trug ein Cappy. Täter 2 ist zirka 1,75 Meter groß und schätzungsweise 30 Jahre alt. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze, kurze Haare. Gesprochen hat er gebrochenes Englisch. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt, dunkler Daunenweste und einer Jogginghose. Täter 3 war etwa 25 Jahre alt und ebenfalls 1,75 Meter groß. Seine Kleidung war dunkel und er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Die drei Männer sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls gegen die drei Unbekannten und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /ahm

