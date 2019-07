Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro hat ein Zusammenstoß am Montag bei einem Unfall in Ahaus gefordert. Bei der Aufnahme des Geschehens stellten die Polizeibeamten fest: Einer der beteiligten Fahrer besitzt seit mehr als 20 Jahren keinen Führerschein mehr. Zu dem Unfall selbst war es gegen 08.45 Uhr gekommen: Der 65-jährige Ahauser war an der Einmündung des Rottwegs nach links in den bevorrechtigten Schumacherring eingebogen. Er stieß dabei mit dem Wagen eines 73-jährigen Ahausers zusammen, der auf dem Schumacherring in Richtung Schorlemer Straße unterwegs gewesen war.

