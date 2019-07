Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frau belästigt und verfolgt

Borken (ots)

Sexuell belästigt hat ein 49-Jähriger am Montag eine Frau in Borken. Gegen 16.00 Uhr hatte sich der Mann auf einem Schotterweg nahe der Straße Am Replingsfunder der 26-Jährigen gegenüber entblößt gezeigt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Frau flüchtete ins nahe Rathaus und verständigte die Polizei. Der 49-Jährige folgte ihr und schlug gegen die verschlossene Tür. Ein Zeuge konnte ihn identifizieren, und die Besatzung einer Funkstreife entdeckte ihn schließlich auf der Burloer Straße. Auf Anordnung des Ordnungsamtes wurde der in Borken lebende Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

