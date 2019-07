Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Boote beschädigt

Ahaus (ots)

Unbekannte haben am Wochenende Sachschaden im Bereich der Schlossgräfte in Ahaus angerichtet. Die Täter hatten zwei dort liegende Ruderboote beschädigt, ebenso eine Wasserfontäne. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

