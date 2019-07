Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Tür zur Sporthalle beschädigt

Heiden (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Heiden die Glastür zu einer Turnhalle. Die Täter richteten dabei an dem Gebäude an der Straße Am Sportzentrum einen Sachschaden von circa 500 Euro an. In das Gebäude selbst gelangten die Unbekannten allerdings nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

