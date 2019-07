Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Scheibe an Wagen eingeschlagen

Borken (ots)

Gestört hat eine Zeugin offensichtlich am Montag in Borken einen Auto-Einbrecher: Der Unbekannte hatte sich gegen 19.00 Uhr an einem Wagen zu schaffen gemacht, der an der Nina-Winkel-Straße parkte. Der Täter hatte gerade die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen, als er die Zeugin bemerkte. Der Mann entfernte sich und stieg in einen schwarzen PKW vom Typ Citroen ein, dessen Fahrer anscheinend auf ihn gewartet hatte. Der Unbekannte war circa 18 Jahre alt und besaß ein südländisches Erscheinungsbild; er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarz-weiße Mütze und eine dunkle Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

