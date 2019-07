Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190703 - 709 Frankfurt-Niederursel: Gestohlener Roller in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (02.-03.07.2019) hat ein Roller gebrannt, welcher zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Gegen 02.40 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand im Gerhart-Hauptmann-Ring. Dort stand ein Roller in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr führte sofort erfolgreich Löschmaßnahmen durch. Erste Ermittlungen der Frankfurter Polizei haben den Verdacht der Brandstiftung ergeben. Wie sich herausstellte, war der Roller als gestohlen gemeldet.

Die Ermittlungen bezüglich der konkreten Brandursache dauern an. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Tathergang und/oder dem/den Täter/n machen können, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

