POL-BOR: Ahaus - Geldscheine aus Portemonnaie gefischt

Ahaus (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Montag in Ahaus Geld erbeutet. Der Täter hatte gegen 09.50 Uhr einen 57-Jährigen auf einem Parkplatz an der Marienstraße angesprochen und ihn gebeten, Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Als der Ahauser daraufhin sein Portemonnaie öffnete, fingerte der Mann im Kleingeldfach herum. Offensichtlich zog er dabei unbemerkt Geldscheine heraus. Beschreibung: circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare, hell bekleidet, gebrochen deutsch sprechend, leicht dunkler Teint. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Polizei rät an dieser Stelle erneut zur Vorsicht vor Taschendieben. Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angesprochen und z.B. um Geldspenden oder um Wechselgeld gebeten werden. Lassen Sie niemanden in die Nähe Ihres Portemonnaies - die Trickdiebe und Trickdiebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Bewahren sie Ihre Wertgegenstände sicher auf und lassen z.B. Ihre Handtaschen nicht aus den Augen. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

