Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Einbiegen Radfahrerin erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag bei einem Unfall in Borken erlitten: Dazu war es gegen 16.30 Uhr auf der Ahauser Straße gekommen. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt auf die Straße einbiegen. Die Borkenerin ließ zunächst einen von links kommenden Radfahrer passieren und stieß dann mit dem Rad einer von rechts kommenden 47-Jährigen zusammen. Die Borkenerin hatte den für sie links liegenden Radweg aus Richtung Gemen kommend in Richtung Borken befahren - dieser ist nicht in Gegenrichtung freigegeben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro.

