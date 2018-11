POL-PDPS: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Ein 45-jähriger Mann war am Freitagabend mit seinem Fahrrad in der Talstraße in Tha-leischweiler unterwegs. Dies allerdings in falscher Richtung. Im Kreuzungsbereich Talstraße / Schwarzbachstraße stieß er dann mit einem Pkw zusammen und verursachte einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf circa 500 Euro.

