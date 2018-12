Werne (ots) - Am Freitag, 7.12.2018, in einem Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:25 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem schwarzen Pkw Suzuki aus Hamm die Werner Straße in Fahrtrichtung Werne-Stockum. Kurz vor der Einmündung zur Kampstraße kam das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überfuhr die dortige Mittelinsel und beschädigte dabei zwei aufgestellte Verkehrszeichen. Das Fahrzeug wurde im Anschluss im beschädigten Zustand auf der Kampstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht verschlossen abgestellt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ca. 5200 Euro Sachschaden. Das verunfallte Fahrzeug wurde zwecks weiterer Ermittlungen durch die Polizei sichergestellt. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

