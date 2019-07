Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Diebstahl

Recke (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und Montagmorgen (15.07.2019), 05.30 Uhr, haben sich unbekannte Diebe auf ein Grundstück am Venneweg begeben. Von einem dort abgestellten Fahrzeug entwendeten sie alle vier Räder. Bei den Felgen handelt es sich um Original Audi Alu-Felgen, mit einer Bereifung der Größe 265/35. Die Räder haben einen Wert von etwa 2.000 Euro. Der Wagen wurde von den Tätern auf Pflastersteine aufgebockt. Bei dieser Aktion sind an dem Auto Sachschäden entstanden, die ebenfalls im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

