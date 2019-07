Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl gemeldet

Ochtrup (ots)

Von einem Firmengelände an der Gronauer Straße ist am vergangenen Wochenende ein Wohnmobil gestohlen worden. Die Täter müssen sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.00 Uhr und Montagmorgen (15.07.2019), 07.45 Uhr, auf dem Areal aufgehalten haben. Sie entwendeten das dort abgestellte, nicht zugelassene Wohnmobil. Die Täter dürften daran Nummernschilder montiert haben. Von einem anderen Fahrzeug waren Ahauser (AH) Kennzeichen entwendet worden. Der Wert des Fiat Malibu Van 640 beträgt 36.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des weißen Malibu Carthago, unter Telefon 02571/928-4455.

