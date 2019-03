Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Montag, 11. März 2019, 18.00 Uhr, und Dienstag, 12. März 2019, 07.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt am Gewerbering ein und entwendeten hieraus diverses Werkzeug. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Steinfeld - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Montag, 11. März 2019, stieß um 18.45 Uhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf mit einem Holzstück zusammen, das auf der Fahrbahn lag. Der Zusammenstoß geschah auf der Ihorster Straße. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

