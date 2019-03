Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung

In der Nacht auf Samstag, 09. März 2019, wurde in Friesoythe ein 16-jähjriger Friesoyther gegen 00.45 Uhr auf der Barßeler Straße durch drei bislang unbekannte Männer körperlich attackiert und hierbei verletzt. Die Angreifer hatten nach Angaben des Geschädigten ein südländisches Aussehen. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 9316-0.

Friesoythe - Fahrlässige Körperverletzung

Am Sonntag, 03. Februar 2019, kam es in einer Friesoyther Diskothek an der Elbestraße gegen 03.30 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-jährigen Frau aus Bösel. Zunächst kam es im dortigen Thekenbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bisher unbekannten Männern. Hierbei stieß einer der Männer mit seinem Kopf gegen den Kopf der unbeteiligten Frau. Die Böselerin stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/ 93160) zu melden.

Friesoythe - E-Bike gestohlen

Am Donnerstag, 07. März 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.45 und 15.30 Uhr ein E-Bike der Marke Kalkhoff, das in der Lange Straße abgestellt war. De Schaden beläuft sich auf 2380 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

