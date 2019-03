Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Diebstahl aus Bäckerei

In der Zeit von Sonntag, 10. März 2019, 15.00 Uhr, bis Montag, 11. März 2019, 04.40 Uhr, wurden in Strücklingen aus den Räumlichkeiten einer Bäckerei an der Bahnhofstraße Wertegegenstände und Bargeld erlangt. Wie die Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei gelangten konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 9316-0, in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 08. März 2019, bis Montag, 11. März 2019, vergeblich, in Friesoythe in eine Firma an der Alten Moorstraße einzubrechen. Hierbei wurden Zugangstüren beschädigt, der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 93160.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell