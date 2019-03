Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstag, 07. März 2019, 12.00 Uhr, und Freitag, 08. März 2019, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Kleine Kirchstraße einzubrechen. Es gelang ihnen nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Möbelmarkt

Zwischen Samstag, 09. März 2019, 17.30 Uhr, und Montag, 11. März 2019, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Möbelmarkt an der Landwehrstraße Bargeld und insgesamt neun Lederstühle. Die Art und Weise des Eindringens ist bislang noch ungeklärt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter sich haben einschließen lassen. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. März 2019, kam es um 13.10 Uhr auf der Elmelager Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne kam ausgangs einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Feuerwehr Bakum war mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Vechta - Rollstuhl gestohlen

Zwischen dem 05. März 2019, 17.00 Uhr, und dem 08. März 2019, 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Rollstuhl, der in einem Fahrradraum eines Wohnhauses in der Straße Klingenhagen stand. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell