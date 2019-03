Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Montag, 11. März 2019, sollte um 23.54 Uhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Dwergte auf der Cloppenburger Straße kontrolliert werden. Der Mann entzog sich zunächst der Kontrolle, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Kurze Zeit später konnte er durch die Polizeibeamten jedoch gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. März 2019, kam es um 13.45 Uhr an der Kreuzung Am Friedhof und Am Karspohl zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger aus Cloppenburg wollte mit seinem Transporter die Kreuzung überqueren und übersah einen vorfahrtberechtigten 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Garreler leicht verletzt worden ist. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

Lastrup - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montag, 11. März 2019, kam es um 14.03 Uhr auf der St.-Elisabeth-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen fuhr zunächst ohne erkennbaren Grund gegen einen vor ihm stehenden Transporter und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeibeamten konnten ihn kurze Zeit später ausfindig machen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,80 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

