Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 11. März 2019, kam es auf der B213 um 10.34 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend und beabsichtigte nach links in die Nieholter Straße abzubiegen. Hier musste er verkehrsbedingt warten, was ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Lingen zu spät erkannte und auf den wartenden Pkw auffuhr. Der Wagen wurde in den Gegenverkehr geschoben, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw eines 31-jährigen aus Bremen kollidierte. Der Cloppenburger wurde hierbei schwer verletzt. Die Unfallstelle wurde zur Bergung der Fahrzeuge und Versorgung des Verletzten vollständig gesperrt. Die Feuerwehr Lastrup war mit sechs Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die medizinische Versorgung übernahmen insgesamt drei Rettungs- und ein Notarztwagen. Die Absperrmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei ausgeführt. Der Pkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 55000 Euro. Die B213 bleibt zur Bergung der Fahrzeuge voraussichtlich noch bis 16.00 Uhr gesperrt.

