Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.02.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Schlosswall. Am Samstag, den 16.02.2019, zwischen ca. 15.30 und 17.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Schlosswall in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 40 Jahre alter Mann aus Hannover hatte seinen Mietwagen, VW Golf Variant, am südlichen Ende des nicht überdachten Bereichs des Parkplatzes abgestellt. Als er zurück zu seinem Pkw kam, stellte er eine frische Beschädigung am Stoßfänger vorne rechts fest. Vermutlich dürfte der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Pkw entstanden sein. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe dürfte bei ca. 1000 bis 1500 Euro liegen. Da der Parkplatz diesem Zeitraum stark frequentiert war, könnte es Zeugen des Verkehrsunfalles geben. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Vechelde. Am Samstag, den 16.02.2019 zwischen 01.00 Uhr und 07.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Weststraße in Vechelde. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Südstraße geparkten Opel Vectra. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 Euro. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

