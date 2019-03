Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldg.) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 12. März 2019, kam es um 06.30 Uhr auf der Bartmannsholter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Warnsteder Straße aus die Bartmannsholter Straße in Richtung Calhorner Kirchweg überqueren. Hierbei übersah er eine von links kommende 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Essen (Oldbg.). Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

