POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall, einige Unfallfluchten, Müll unerlaubt entsorgt, weitere Unfälle

Aalen-Neukochen: Gabelstapler kippte um

Eine Verletzung am Arm zog sich der Mitarbeiter einer Firma in Neukochen am Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr zu. Beim Beladen eines Gabelstaplers war dieser umgekippt. Der in dem Fahrzeug sitzende Mann rief seinen Kollegen zu Hilfe, der ihm half, durch das Fenster aus dem Stapler zu steigen. Der Mitarbeiter wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieben eine 45-Jährige und ihre 8 Jahre alte Tochter bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend ereignete. Gegen 19 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pkw Ford Fiesta die B 19 aus Heidenheim kommend, in Richtung Burgstallkreisel. Beim Ausfahren vom Kreisverkehr nach rechts in die Burgstallstraße geriet ihr Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und prallte gegen einen Laternenmast. Am Fahrzeug der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Beim Ausparken seines Pkw VW beschädigte ein 21-Jähriger am Montag einen in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Pkw Opel. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, übergaben der Polizei das Kennzeichen des VWs, so dass der 21-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 1200 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 75-Jährige am Montagnachmittag verursachte, als sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz beim Einparken einen in der Badgasse abgestellten Pkw Audi beschädigte. Zeugenaussagen zufolge stieg die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug aus, sah sich den Schaden an und fuhr dann davon. Auch sie konnte anhand ihres von Zeugen übergebenen Kfz-Kennzeichens rasch ermittelt werden.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Eine 58-Jährige verursachte am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als sie beim Ausparken mit ihrem Pkw Mercedes Benz einen auf dem Marktplatz abgestellten Pkw Opel Corsa beschädigte.

Unterschneidheim: Brückengeländer beschädigt

Zwischen Dienstag 21.5. und Montag, 27.5. beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf einem für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Gemeindeverbindungsweg zwischen Unterschneidheim und Riepach ein Brückengeländer, wobei die Halterung aus der Verankerung gerissen wurde und das Geländer auf einer Länge von 5,80 m verzogen wurde. Die Beschädigung wurde vermutlich von einem landwirtschaftlichen Anbaugerät verursacht; am Brückengeländer konnten orange Farbantragungen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001 entgegen.

Unterschneidheim: Illegale Müllentsorgung

In einem Waldstück im Gewann Lengenfeld entsorgten Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.5. und Samstag, 1.6. rund 1 Kubik Müll, in dem sich Einwegflaschen, Pfandflaschen, Kunststoffbecher u.ä. befand. Zum Transport des Abfalls muss vermutlich ein Schaufellader oder ein Traktor mit Frontschaufel verwendet worden sein. Sachdienstliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Westhausen: Ins Schleudern geraten

Am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Aalen-Westhausen und Oberkochen. Hier fuhr der 39-Jährige auf der linken Fahrspur, da er mehrere Fahrzeuge überholte. Unvermittelt scherte auch ein Klein-Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen, weshalb der 39-Jährige seinen Pkw stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in die Mittelschutzplanke schleuderte und anschließend rückwärts auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Klein-Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.500 Euro. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Kirchberg, Tel.: 07904/94260.

Jagstzell: Aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Sonntagabend auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Fichtenau und Ellwangen ereignete. Verkehrsbedingt hatte eine 54-Jährige ihren Pkw Skoda auf dem rechten Fahrstreifen anhalten müssen. Ein 37-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Hyundai auf das stehende Fahrzeug auf.

Unfallfluchten

Heubach: Ein 25-jähriger befuhr am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Bucher Hauptstraße. Dabei kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen, der ins Schlingern geriet und in der Folge den Golf streifte. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Spraitbach: Rund 2000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem VW Polo, der am Montag zwischen 15.30 Uhr und 21.15 Uhr auf einem Stellplatz in der Albstraße abgestellt war.

Böbingen: Mehrere hundert Euro Schaden hinterließ vermutlich der Fahrer eines Tretrollers an einem Golf, der am Montagnachmittag gegen 16 Uhr im Langer Weg abgestellt war.

Hinweise werden in allen Fällen vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Pedale verwechselt

Eine 36-Jährige verwechselte am Montagabend in der Brainkofer Straße das Gas- mit dem Bremspedal ihres Audis. Sie durchbrach deshalb einen Zaun fuhr über ein Grundstück und stieß schließlich gegen ein Geländer sowie eine Hauswand. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ihre Beifahrerin blieb unverletzt. Der Audi wurde stark beschädigt, sodass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Lorch-Weitmars: Vorfahrt missachtet

Zwei Schwerverletzte und 24.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag ereignete. Eine 51-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 16 Uhr aus Richtung des Walkersbacher Tals von der K3313 kommend in die K3313 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 23-jährigen Seat-Fahrers. Der Seat wurde stieß in der Folge gegen ein Verkehrszeichen und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrerwurden durch den Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

