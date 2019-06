Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mädchen an Zebrastreifen angefahren? - Dieseldiebstahl - PKW-Lenkerin übersieht LKW

Aalen (ots)

Mainhardt: Dieseldiebstahl

Aus einem Bagger, welcher auf einer Wiese hinter einem Discounter in der Straße Am Moosbach abgestellt war, wurde zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen insgesamt etwa 200 Liter Dieselkraftstoff abgesaugt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 270 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014

Schwäbisch Hall: Mädchen an Zebrastreifen angefahren?

Am Montag um 11 Uhr konnte durch einen zeugen beobachtet werden, wie am Zebrastreifen beim Scharfen Eck ein LKW anhielt, um einen etwa 15-16 Jahre alten Mädchen das Queren der Straße zu ermöglichen. Noch bevor das Mädchen die andere Straßenseite erreicht hatte, fuhr der 63-jährige LKW-Lenker an und streifte mit seinem Fahrzeug den Teenager, so dass diese stürzte. Als die Polizeistreife vor Ort kam, war die junge Dame nicht mehr an der Unfallstelle. Der unfallverursachende LKW konnte in der Hessentaler Straße angehalten und der Fahrer, der vom Unfall anscheinend nichts bemerkte, kontrolliert werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der geschädigten jungen Dame. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000.

Mainhardt: PKW-Lenkerin übersieht LKW

Von der B39 wollte am Montag um kurz vor 11 Uhr eine 77-jährige Peugeot-Fahrerin nach links auf die B14 in Richtung Mainhardt einbiegen. Sie hielt dazu ihren PKW zunächst an und bog dann ab, ohne auf einen entgegenkommenden Sattelzug zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Peugeot-Lenkerin schwer verletzt wurde. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstand, war auch die Feuerwehr Mainhardt mit vier Fahrzeugen und 12 Wehrleuten im Einsatz. Sowohl der Peugeot, als auch der Sattelzug des 52-jährigen Fahrers mussten abgeschleppt werden.

