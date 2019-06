Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle, Sachbeschädigungen, Diebstähle, Körperverletzungen u.a.

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Auto im Vorbeifahren gestreift

Am Samstag, gegen 18:15 Uhr war eine 19 Jahre alte Mercedes-Fahrerin mit ihrem Wagen in der Schillerstraße unterwegs. Dabei streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Seat. An dem Seat entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. An dem Mercedes der Verursacherin entstand Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Theodor-Heuss-Straße geparkten Opel Adam beschädigt. Der Sachschaden an dem Opel beträgt circa 1.000 Euro.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Sonntag wurde kurz vor 14:00 Uhr gemeldet, dass in der Straße "Auf der Höhe" ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Über den Wert des Diebesgutes liegen keine Angaben vor. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Kernen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Supermarkt

Am Montag kurz vor 1:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass bei einem Supermarkt in der Gotthilf-Bayh-Straße der Einbruchsalarm aktiv sei. Zeugen beobachteten daraufhin eine männliche Person, die vom Tatort in Richtung Schmidener Feld flüchtete. Die Person sei männlich, etwa 160-170 cm groß, schlank und habe ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose getragen.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Schorndorf: Auto macht sich selbstständig

Am Samstag gegen 16:00 Uhr stellte ein 64 Jahre alter Alfa Lancia-Fahrer seinen Wagen in dem abschüssig verlaufenden Richterweg ab. Der Mann vergaß offenbar sein Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern. Der Alfa machte sich daraufhin selbstständig und rollte rückwärts den Richterweg hinunter. Hierbei stieß er mit einem geparkten Smart zusammen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Winterbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr wurde in der Straße im Lehenbach ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Offenbar wurde das Bargeld in dem Automaten daraufhin entwendet. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Waiblingen: Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Ein dreister Dieb entwendete am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr einen Hochdruckreiniger aus einem Pkw. Der Geschädigte erwarb den Hochdruckreiniger im Wert von rund 150 Euro in einem Baumarkt in der Ziegeleistraße. Diesen stellte er auf dem Beifahrersitz ab und ließ die Türe offen stehen. Anschließend begab er sich kurz auf die Fahrerseite, um an der dortigen Türe etwas zu montieren. Als er kurze Zeit später losfahren wollte, stellte er fest, dass ein bisher unbekannter Dieb das Gerät entwendet hat. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Unfall mit verletzter Person

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah am Samstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer eine rote Ampel und verursachte daher einen Verkehrsunfall. Der 24-Jährige befuhr die Alte Bundesstraße und kollidierte mit dem Hyundai eines 33-Jährigen, der vom Freibad kommend auf die Alte Bundesstraße einfuhr. Die 33 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai wurde beim Unfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro.

Waiblingen: Auto mit Farbe beschmiert

Am Samstag, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 12 Uhr wurde ein Pkw der Marke Daimler, der in der Beinsteiner Straße geparkt war, mit Farbe beschmiert. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Waiblingen: Zeugen nach Diebstahl in Bekleidungsgeschäft gesucht

Eine 43 Jahre alte Frau nutzte den verkaufsoffenen Sonntag, um in einem Bekleidungsgeschäft am Alten Postplatz zu shoppen. Hierbei vergaß sie gegen 17:10 Uhr ihren Rucksack in der dortigen Umkleidekabine. Als die Frau dies wenige Minuten später bemerkte, war der Rucksack weg. Eine Zeugin gab an, dass sie eine Frau beobachtet hat, die kurz zuvor die Kabine eilig verlassen hatte. Die unbekannte Frau war in Begleitung eines Mannes. Im Rucksack befand sich der Geldbeutel der Geschädigten mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie diversen Papieren. Zeugenhinweise zu der bisher unbekannten Diebin werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 0 Uhr und Sonntag, 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Goethestraße einen geparkten Audi A5 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Frau bei Unfall verletzt

Eine 53 Jahre alte Frau wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 7:10 Uhr verletzt. Die Frau fuhr die Bachstraße entlang und prallte dort aufgrund gesundheitlicher Probleme gegen eine Hausmauer. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.

Winnenden: Senior bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 77 Jahre alter Mann mähte am Samstag, gegen 10:40 Uhr den Rasen seiner Streuobstwiese im Sudetenweg (Gewann Hungerberg) mit einem Aufsitz-Rasenmäher. Hierbei fuhr er unter einem tief verlaufenden Ast durch und wurde zwischen dem Ast und dem Rasenmäher eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Winnenden: Patient randaliert und verursacht hohen Sachschaden

Ein Patient des Zentrums für Psychiatrie Winnenden löste am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zerlegte in einem Arztzimmer sämtliches Mobiliar sowie die EDV-Anlage und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Er konnte letztlich von den hinzugerufenen Polizeistreifen fixiert und beruhigt werden.

Winnenden: Lieferwagen beschädigt Hausmauer

Gegen 16:30 Uhr beschädigte ein weißer Lieferwagen beim Wenden in der Bengelstraße eine Hauswand und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Hausmauer entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 an das Polizeirevier Winnenden zu wenden.

Winnenden: Diebstahl in Freibad

Am Samstag, zwischen 18 Uhr und 19:45 Uhr wurde aus einem Spind eines Freizeitbades in der Albertviller Straße eine Geldbörse sowie ein Smartphone entwendet. Der bislang unbekannte Täter bog den Spind auf und entnahm sämtliche Gegenstände daraus. Die Bekleidungsstücke legte er anschließend in einer nahe gelegenen Umkleidekabine ab, die Wertgegenstände nahm er mit. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Berglen: Mehrere Polizeieinsätze bei Festveranstaltung

Im Rahmen einer Festveranstaltung in der Daimlerstraße gerieten zwei Männer in der Nacht zum Sonntag, gegen 23:55 Uhr in Streit. Als es schließlich zum Gerangel zwischen den beiden Männern kam, verletzte der 20 Jahre alte Mann seinen 49 Jahre alten Kontrahenten leicht. Da der junge Mann nicht zu beruhigen war, wurde er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Polizisten mehrfach aufs Übelste. Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert. Ein Alkoholtest ergab, dass er mit rund 2,5 Promille stark betrunken war.

Gegen 1:25 Uhr gerieten weitere drei Männer aufgrund von Nichtigkeiten in Streit. Im Verlauf des Streits schlug ein 19-Jähriger mit Bruchstücken seines zerbrochenen Bierkruges in Richtung zweier 23 Jahre alten Männer und verletzte diese hierbei leicht. Alle drei Männer waren mit jeweils rund 1,3 Promille deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 2 Uhr kam es zum nächsten Einsatz, als ein 24 Jahre alter Mann mit einem bisher unbekannten Mann aneinander geriet. Dieser fuhr zunächst mit seinem Pkw weg, kam aber kurze Zeit später zurück. Als sich der 24-Jährige auf Zuwinken zum Auto des Mannes begab, sprühte dieser eine Flüssigkeit, vermutlich Pfefferspray, in seine Richtung. Anschließend fuhr der Mann davon. Sowohl der junge Mann, als auch seine 20 und 21 Jahre alten Begleiterinnen, wurden hierbei leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07195 6940 an das Polizeirevier Winnenden.

Weinstadt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, gegen 14 Uhr, schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand nahm sich der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den Motorradschlüssel eines Freundes, um mit dem Motorrad eine Runde zu drehen. Hierbei stürzte er in der Cannonstraße und verletzte sich schwer. Vermutlich stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

