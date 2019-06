Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 32-Jähriger seinen Pkw Fiat am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf der Hofherrnstraße anhalten. Eine 50-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW Polo auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Hüttlingen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Opel Astra befuhr eine 18-Jährige zur Unfallzeit die Straße In den Kocherwiesen. Die Fahranfängerin kam auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit ihrem Fahrzeug einen Pkw Opel streifte. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Opels leicht verletzt; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfallflucht

Am Samstagabend gegen 21 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines weißen Pkw VW Golf am Sparkassenplatz mit seinem Fahrzeug gegen einen Betonpoller fuhr, der durch die Wucht des Aufpralls rund 3 m nach hinten geschoben wurde. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher davon. Da der Zeuge der Polizei das Kennzeichen des Pkws übergeben konnte, wurde der 32-jährige Unfallverursacher rasch ermittelt.

Oberkochen: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der B 29 zwischen Aalen-Unterkochen und Oberkochen-Nord streiften sich am Samstagabend gegen 21.15 Uhr der Pkw VW Golf eines 24-Jährigen und der Pkw VW Passat eines 37-Jährigen, wobei beide Außenspiegel beschädigt wurden und ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Neuler: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3234 zwischen dem Schönberger Hof und Neuler erfasste ein 43-Jähriger am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr mit seinem Pkw Toyota ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Wört: Kleine Radlerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 10-jährige Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Das Mädchen befuhr zur Unfallzeit die Dinkelsbühler Straße in Richtung Ortsmitte. Hier verlor das Kind die Kontrolle über das Rad und stürzte zu Boden. Die 10-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntagmittag zwischen 12.25 und 13.35 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw VW Golf beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Marktplatz auf einem Parkplatz vor der Staatsanwaltschaft abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 54-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter einen auf dem Parkplatz am Hallenbad abgestellten Pkw Mercedes Benz. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: Mit den Kinderrädern zusammengestoßen

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr stießen zwei 7 und 9 Jahre alte Kinder mit ihren Fahrrädern in der Marienstraße zusammen. Beide Knirpse stürzten zu Boden, wobei sich der 9-Jährige eine Schnittwunde am Ohr zuzog. Diese musste im Krankenhaus genäht werden.

Lorch-Waldhausen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Eine Zeugin verständigte am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, wie er an einem im Breecher Weg abgestellten Pkw den Außenspiegel abgetreten hatte. Der 29-jährige Täter konnte vor Ort angetroffen werden. Wie sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte der Mann auch an einem zweiten Pkw, einem BMW, den Außenspiegel abgetreten.

Böbingen: Spiegelstreifer

Auf der B29 zwischen dem Verteiler Iggingen und Böbingen streiften sich am Sonntag gegen 17 Uhr im Begegnungsverkehr ein 25-jähriger VW-Fahrer sowie ein 48-jähriger Volvo-Fahrer mit den Außenspiegeln. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fassade besudelt

Zwischen Donnerstag und Sonntag sprühte ein Unbekannter mit einem blauen Farbspray einen etwa fünf Meter langen Streifen an die Fassade eines Gebäudes in der Joseph-Haydn-Straße. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Albstraße/Rechbergstraße ereignete sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem rund 15.000Euro Schaden entstand und sich eine Person leicht verletzte. Eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin hatte einen 43-jährigen VW-Fahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Eine Mitfahrerin des 43-Jährigen verletzte sich leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

