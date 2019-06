POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Radfahrer gestürzt

Polizeipräsidium Aalen

Gaildorf: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter Radfahrer befuhr am Sonntag, gegen 10:30 Uhr, vom Freibad Gaildorf kommend, einen abschüssigen Feldweg in Richtung Gaildorf. In einer Senke kam er aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über eine Verdohlung und kam nach etwa 20 Metern in einer Wiese zum Liegen. Da er keinen Helm trug, wurde er bei dem Sturz schwer am Kopf verletzt. Der Schaden am neuwertigen Fahrrad beläuft sich auf ca. 300 Euro.

